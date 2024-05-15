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JOHNSON'S® ДЕТСКАЯ ПРИСЫПКА ДЛЯ ТЕЛА "ПЕРЕД СНОМ" 100 г - Харьков (555811) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
149,52 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (1)
154,01 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
165,89 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 124-А
Всего: упаковка (1)
164,97 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
Всего: упаковка (1)
174,62
Экономия: -19,35 грн
155,27 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
163,13
Экономия: -12,90 грн
150,23 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (1)
163,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Проскуры Академика, 3-В
Всего: упаковка (1)
150,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Героев Труда, 17
Всего: упаковка (1)
149,52 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
Всего: упаковка (1)
170,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (2)
180,33
Экономия: -21,09 грн
159,24 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 73-В
Всего: упаковка (1)
155,32 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 75-А
Всего: упаковка (1)
175,14
Экономия: -20,01 грн
155,13 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 256-А
Всего: упаковка (1)
159,98 грн
В других городах:
Эконом аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Чугуев, ул. Древний вал, 32
Всего: упаковка (1)
149,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
Всего: упаковка (1)
178,12
Экономия: -22,74 грн
155,38 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (2)
163,09 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
155,32 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Ахтырка, ул. Шевченко, 3
Всего: упаковка (1)
158,35 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, просп. Мира, 30-А
Всего: упаковка (1)
157,01 грн