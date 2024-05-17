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АМАРЕЛИН суппозитории, №10 - Запорожье (569871) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 96 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
456,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), суппозитории (1)
537,85
Экономия: -98,82 грн
439,03 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
453,22
Экономия: -24,76 грн
428,46 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
509,99
Экономия: -79,03 грн
430,96 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
488,00
Экономия: -64,20 грн
423,80 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
456,40 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (8)
491,99
Экономия: -61,03 грн
430,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-20 - 18:00
456,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
456,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
496,93
Экономия: -30,03 грн
466,90 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
456,40 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
456,40 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
538,52
Экономия: -99,83 грн
438,69 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
456,40 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 14 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
529,94
Экономия: -66,00 грн
463,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
456,40 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
456,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
515,33
Экономия: -60,38 грн
454,95 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 13
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
456,40 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Центральный, 27
Всего: упаковка (98)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
456,40 грн