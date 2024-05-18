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Барвитон раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл блистер в пачке, №10 - Запорожье (552027) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 84 аптеках
Народная аптека
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Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Всего: раствор для инъекций (7)
320,00
Экономия: -45,00 грн
275,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), ампула (6)
283,74
Экономия: -13,74 грн
270,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
224,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: раствор для инъекций (1)
160,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
310,71
Экономия: -31,68 грн
279,03 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1), ампула (2)
329,34
Экономия: -52,85 грн
276,49 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
313,14
Экономия: -56,32 грн
256,82 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: раствор для инъекций (2)
160,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: раствор для инъекций (5)
315,74
Экономия: -86,92 грн
228,82 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: раствор для инъекций (4)
313,88
Экономия: -64,06 грн
249,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
298,53
Экономия: -18,87 грн
279,66 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Всего: упаковка (1), ампула (7)
256,82 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1), ампула (3)
293,19
Экономия: -19,64 грн
273,55 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: раствор для инъекций (7)
292,70
Экономия: -13,70 грн
279,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: раствор для инъекций (6)
300,30
Экономия: -51,88 грн
248,42 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
297,99
Экономия: -33,97 грн
264,02 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Всего: упаковка (1)
155,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: раствор для инъекций (9)
306,82
Экономия: -47,95 грн
258,87 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Всего: упаковка (1), ампула (6)
302,94
Экономия: -43,72 грн
259,22 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
319,15
Экономия: -60,21 грн
258,94 грн