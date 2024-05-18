Барвитон раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл блистер в пачке, №10 - Запорожье (552027) Лекарственный препарат - Цены
Доступно в 84 аптеках
Народная аптека
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (7)
Закрыто
Запорожье, ул. Седова, 3
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Аптека интернет цен
Подробнее
Всего: упаковка (2)
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Аптека интернет цен
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Аптека интернет цен
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (2)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Аптека копейка
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (5)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Аптека шар@
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (4)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Бажаемо здоровья
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 14
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (3)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (7)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Аптека копейка
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Подорожник
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Народная аптека
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 16-А
Аптека шар@
Подробнее
Всего: раствор для инъекций (9)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Аптека низких цен
Подробнее
Всего: упаковка (1), ампула (6)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Историческая, 35
Аптека копейка
Подробнее
Всего: упаковка (1)
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д