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Барвитон раствор для инъекций 5 мг/мл ампула 2 мл блистер в пачке, №10 - Днепр (Днепропетровск) (552027) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 69 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (1), ампула (5)
318,66
Экономия: -39,00 грн
279,66 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
279,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: раствор для инъекций (2)
312,64
Экономия: -34,41 грн
278,23 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (2), ампула (2)
355,30
Экономия: -88,50 грн
266,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
279,70 грн
Не болей! семья аптек
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (1), ампула (4)
272,42
Экономия: -14,96 грн
257,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
334,06
Экономия: -76,28 грн
257,78 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: раствор для инъекций (3)
304,99
Экономия: -40,96 грн
264,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
307,55
Экономия: -29,04 грн
278,51 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
258,94 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
279,70 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2), ампула (7)
311,72
Экономия: -15,72 грн
296,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1), ампула (1)
300,40
Экономия: -42,94 грн
257,46 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
Всего: раствор для инъекций (8)
308,14
Экономия: -50,68 грн
257,46 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 17:00
279,70 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 95
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
279,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 16:00
279,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (46)
Наличие на 2024-05-16 - 15:00
279,70 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: раствор для инъекций (5)
282,64
Экономия: -27,11 грн
255,53 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
Всего: раствор для инъекций (9)
303,19
Экономия: -23,53 грн
279,66 грн