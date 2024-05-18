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БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №60 - Запорожье (566527) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
375,84
Экономия: -15,98 грн
359,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
372,19
Экономия: -23,31 грн
348,88 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
184,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
359,22
Экономия: -11,54 грн
347,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
366,50
Экономия: -11,02 грн
355,48 грн
Социальный проект благодия
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
358,36
Экономия: -11,31 грн
347,05 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
447,99
Экономия: -69,19 грн
378,80 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
359,27
Экономия: -13,49 грн
345,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
191,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 61
Всего: упаковка (1)
340,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
337,16 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
Всего: упаковка (1)
336,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
300,72 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (1)
361,55
Экономия: -14,71 грн
346,84 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
363,40
Экономия: -18,65 грн
344,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Маршака, 6
Всего: упаковка (1)
351,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
361,94
Экономия: -14,05 грн
347,89 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
358,55
Экономия: -11,05 грн
347,50 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
Всего: упаковка (1)
338,95 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Соборности, 96-Б
Всего: упаковка (1)
388,98 грн