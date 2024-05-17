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БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №60 - Одесса (566527) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 14
Всего: упаковка (1)
389,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Степовая, 17
Всего: упаковка (1)
392,60 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пастера, 31
Всего: упаковка (2)
471,00 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, бульв. Итальянский, 11
Всего: упаковка (1)
356,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Петрова Генерала, 61
Всего: упаковка (2)
444,64 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Одесса, ул. Головатого Атамана, 161
Всего: упаковка (1)
385,57
Экономия: -23,87 грн
361,70 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (3)
480,78 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Ильфа и Петрова, 11-А
Всего: упаковка (1)
355,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 70
Всего: упаковка (1)
377,57
Экономия: -14,91 грн
362,66 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 88
Всего: упаковка (1)
390,10 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
389,10 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Палия Семена, 118
Всего: упаковка (1)
404,20 грн
Аптека акс социальная
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 47
Всего: упаковка (1)
410,40 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Бувалкина Владислава, 30/1
Всего: упаковка (2)
510,60 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Черноморск, ул. 1-го Мая, 3-В
Всего: упаковка (1)
392,80 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:30
Черноморск, ул. Шума Виталия, 13-Б
Всего: упаковка (1)
349,01 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 52/1
Всего: упаковка (1)
353,18 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 3-З/1
Всего: упаковка (1)
356,90 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Белгород-Днестровский, ул. Измаильская, 131-Б
Всего: упаковка (1)
272,53 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: упаковка (1)
280,19 грн