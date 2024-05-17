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БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №60 - Львов (566527) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Симоненко Василия, 7
Всего: упаковка (1)
352,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
341,32 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
404,93 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 6
Всего: упаковка (1)
387,38
Экономия: -0,69 грн
386,69 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 172-А
Всего: упаковка (1)
386,23
Экономия: -6,24 грн
379,99 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: упаковка (1)
381,43 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (2)
345,99 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 30
Всего: упаковка (1)
380,52
Экономия: -2,15 грн
378,37 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Коновальца, 147
Всего: упаковка (1)
339,62 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, просп. Бандеры Степана, 72
Всего: упаковка (1)
352,16 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Тарнавского Мирона Генерала, 34
Всего: упаковка (2)
447,99
Экономия: -69,19 грн
378,80 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Левицкого Кости, 5/1
Всего: упаковка (1)
390,69 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Тернополь, ул. Киевская, 9-В
Всего: упаковка (1)
399,99
Экономия: -21,19 грн
378,80 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, ул. Минайская, 18-Г
Всего: упаковка (3)
390,08 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Бандеры Степана, 1
Всего: упаковка (1)
390,74 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 14
Всего: упаковка (1)
338,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменец-Подольский, ул. Соборная, 18-А
Всего: упаковка (1)
345,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Владимирец, ул. Соборная, 33
Всего: упаковка (1)
336,72 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, пл. Победы, 2
Всего: упаковка (1)
354,46 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Хмельник, ул. Летописная, 1/32
Всего: упаковка (1)
339,30 грн