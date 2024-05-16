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БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №60 - Харьков (566527) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (1)
391,59 грн
Аптека ваш консультант
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 90
Всего: упаковка (2)
392,71 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 41
Всего: упаковка (1)
394,08 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Павлова Академика, 160
Всего: упаковка (1)
391,68 грн
В других городах:
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Балаклея, ул. Октябрьская, 41
Всего: упаковка (2)
392,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Краснокутск, ул. Горянская, 2-А
Всего: упаковка (1)
353,34 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается через 32 мин
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
Всего: упаковка (1)
365,16
Экономия: -16,66 грн
348,50 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Гожулянская, 26
Всего: упаковка (1)
379,03
Экономия: -17,60 грн
361,43 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
Всего: упаковка (1)
340,27 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Всего: упаковка (1)
390,71 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Ярослава Мудрого, 50
Всего: упаковка (1)
349,68 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается через 32 мин
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
300,72 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
367,74
Экономия: -21,96 грн
345,78 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
191,95 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
441,99
Экономия: -63,19 грн
378,80 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (1)
367,10
Экономия: -20,26 грн
346,84 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 61
Всего: упаковка (1)
340,54 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
337,16 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
Всего: упаковка (1)
336,13 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кременчуг, ул. Соборная, 10/7
Всего: упаковка (2)
514,70 грн