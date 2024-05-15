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БЕРЕШ ХОЛЕСТЕРИН КОНТРОЛЬ таблетки, покрытые пленочной оболочкой, №60 - Днепр (Днепропетровск) (566527) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (1)
191,95 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
441,99
Экономия: -63,19 грн
378,80 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (1)
367,74
Экономия: -21,96 грн
345,78 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Свободы, 61
Всего: упаковка (1)
340,54 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Вольная, 13
Всего: упаковка (1)
337,16 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется в 21:00
Каменское, ул. Звенигородская, 11
Всего: упаковка (1)
336,13 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Новомосковск, ул. Сучкова, 17
Всего: упаковка (1)
300,72 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, просп. Победы, 2-Б
Всего: упаковка (1)
367,10
Экономия: -20,26 грн
346,84 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Ладожская, 14
Всего: упаковка (1)
374,64
Экономия: -19,16 грн
355,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
371,50
Экономия: -23,82 грн
347,68 грн
Социальный проект благодия
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Счастливая, 9
Всего: упаковка (1)
357,60
Экономия: -10,55 грн
347,05 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
383,03
Экономия: -23,17 грн
359,86 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 68
Всего: упаковка (1)
184,00 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
366,60
Экономия: -17,72 грн
348,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Героев Мариуполя, 40-Д
Всего: упаковка (1)
355,58
Экономия: -10,83 грн
344,75 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Маршака, 6
Всего: упаковка (1)
351,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
Всего: упаковка (1)
369,56
Экономия: -21,67 грн
347,89 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 30
Всего: упаковка (1)
338,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
Всего: упаковка (1)
370,40
Экономия: -22,90 грн
347,50 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Полтава, ул. 23-го Сентября, 9
Всего: упаковка (1)
390,71 грн