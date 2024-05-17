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БЕРЕШ ПРОБИО6 капсулы, №30 - Львов (566525) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Химическая, 4
Всего: капсулы (20)
425,93
Экономия: -1,18 грн
424,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Петлюры Симона, 2
Всего: капсулы (2)
371,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Владимира Великого, 59-А
Всего: капсулы (20)
383,79 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Сыховская, 26
Всего: упаковка (1)
359,63 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Колессы, 55/75
Всего: упаковка (1)
371,72 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Самбор, пл. Рынок, 5
Всего: упаковка (1)
430,92
Экономия: -0,47 грн
430,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
Всего: капсулы (20)
414,64
Экономия: -2,09 грн
412,55 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Хмельницкого Богдана, 21/1
Всего: упаковка (1)
532,73 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, ул. Звонарская, 15-А
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 120-А
Всего: упаковка (1)
458,72
Экономия: -0,27 грн
458,45 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Федьковича, 7-А
Всего: упаковка (1)
463,68
Экономия: -4,88 грн
458,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Симоненко Василия, 6
Всего: капсулы (20)
365,15
Экономия: -3,89 грн
361,26 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
Всего: упаковка (1)
391,27 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 172-А
Всего: капсулы (20)
409,56 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Стуса Василия, 13-В
Всего: упаковка (1)
430,41
Экономия: -1,94 грн
428,47 грн
Аптека семейная
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Закрыто Открывается в 09:00
Ивано-Франковск, ул. Короля Данила, 18
Всего: упаковка (1)
429,91 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 20
Всего: капсулы (20)
394,46
Экономия: -2,03 грн
392,43 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Василиянок, 11/8
Всего: упаковка (1)
376,52
Экономия: -0,55 грн
375,97 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мира, 90
Всего: упаковка (1)
391,78
Экономия: -3,91 грн
387,87 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Мазепы Гетмана, 89
Всего: упаковка (1)
415,88
Экономия: -2,75 грн
413,13 грн