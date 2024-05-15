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БЕРЕШ ПРОБИО6 капсулы, №30 - Днепр (Днепропетровск) (566525) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 22 аптеках
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (2)
601,52
Экономия: -85,42 грн
516,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
Всего: упаковка (2)
608,58
Экономия: -84,42 грн
524,16 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (1)
596,79
Экономия: -70,89 грн
525,90 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
Всего: упаковка (1)
446,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (1)
615,34
Экономия: -99,24 грн
516,10 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
Всего: упаковка (1)
550,65 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 07 мин
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (2)
564,72
Экономия: -36,92 грн
527,80 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 119-Д
Всего: упаковка (2)
598,99
Экономия: -92,60 грн
506,39 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 27
Всего: упаковка (2)
591,78
Экономия: -61,96 грн
529,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
568,73
Экономия: -39,91 грн
528,82 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Независимости, 20-А
Всего: упаковка (1)
585,56
Экономия: -61,81 грн
523,75 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 16
Всего: упаковка (1)
588,79
Экономия: -56,12 грн
532,67 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Княгини Ольги, 2-Б
Всего: упаковка (3)
461,81 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 37 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
623,51
Экономия: -93,37 грн
530,14 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Независимости, 13
Всего: упаковка (2)
539,14 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Новокрымская, 4
Всего: упаковка (3)
559,50
Экономия: -40,22 грн
519,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (1)
625,40
Экономия: -93,44 грн
531,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
446,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Хмельницкого Богдана, 123
Всего: упаковка (1)
618,22
Экономия: -86,26 грн
531,96 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 99
Всего: упаковка (1)
549,76 грн