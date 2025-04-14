Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
1.3 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5100,00 грн
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Коломак, ул. Защитников Украины, 7
70.0 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5563,72 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
130.2 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5462,00
Экономия при брони: -154,00 грн
5308,00 грн
Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
252.9 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5462,00
Экономия при брони: -154,00 грн
5308,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
257.0 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
265.6 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
266.5 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
280.8 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
280.9 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
281.8 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
281.9 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
282.2 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
282.2 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
282.3 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
282.3 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
282.5 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
282.6 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
284.9 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ичня, ул. Свято-Преображенская, 1-А
289.7 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Борзна, ул. Независимости, 3
303.7 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80 грн