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Севеламер (Sevelamer)
Севеламер (Sevelamer)
Днепр
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
70.9 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5462,00
Экономия при брони:
-154,00 грн
5308,00
грн
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Аптека интернет цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 54
128.5 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5462,00
Экономия при брони:
-154,00 грн
5308,00
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:30
Коломак, ул. Защитников Украины, 7
155.2 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5563,72
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
194.5 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5100,00
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 6 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
195.2 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5100,00
грн
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Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Варва, ул. Мира, 48-В
277.8 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Журавка, ул. Первомайская, 1/3
281.7 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 17.04 после 12:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Ладан, ул. Мира, 75
285.5 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Ж
300.1 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 230-Е
300.1 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 20:00
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Европейская, 120-А
300.9 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 307
300.9 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 31
300.9 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 305
300.9 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 19:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 29
300.9 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Вокзальная, 5
301.1 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Переяславская, 3/18
301.3 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Прилуки, ул. Киевская, 279
301.5 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 17:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Яготин, ул. Вокзальная, 6-А
302.4 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 18:00
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Прилуки, ул. Киевская, 56
303.2 км
Севеламер-Виста таблетки, покрытые пленочной оболочкой 800 мг контейнер №180
Mistral Capital Management
5701,80
грн
Забрать 16.04 после 17:00
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