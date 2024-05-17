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Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер, №20 - Запорожье (22281) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Запорожье не найдено
В других городах:
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (3)
22,93
Экономия: -1,13 грн
21,80 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 15 мин
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (3)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
19,89 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: таблетки (10)
26,00
Экономия: -5,67 грн
20,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (2)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 15 мин
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: блистер (1)
21,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется через 15 мин
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1), блистер (1)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Валки, ул. Харьковская, 11
Всего: упаковка (1)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: блистер (1)
19,91 грн
Аптека твоей родини
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Открыто Закроется через 15 мин
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (3)
19,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (4)
23,00
Экономия: -2,67 грн
20,33 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 09:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
23,00
Экономия: -0,01 грн
22,99 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: упаковка (2)
22,17 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (1)
22,41
Экономия: -0,29 грн
22,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (2)
22,18
Экономия: -0,16 грн
22,02 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 15 мин
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (2)
22,38
Экономия: -0,08 грн
22,30 грн
Йод
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Открыто Закроется через 15 мин
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (1)
22,83 грн
Здорова родина
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Закрыто
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
22,95
Экономия: -0,06 грн
22,89 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: таблетки (10)
29,52
Экономия: -9,19 грн
20,33 грн