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Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер, №20 - Одесса (22281) Лекарственный препарат - Цены

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Одесса (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Левитана, 67/1
Всего: упаковка (2)
21,20 грн
Любимая аптека
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Открыто Закроется в 20:30
Одесса, ул. Базарная, 19
Всего: упаковка (3)
26,00 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Подольск, просп. Победы, 30/47
Всего: упаковка (3), блистер (1)
21,20 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Болград, просп. Соборный, 144-А
Всего: упаковка (2)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Саврань, ул. Суворова, 2-А
Всего: упаковка (13)
19,93 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Теплик, ул. Независимости, 29
Всего: упаковка (1)
22,40
Экономия: -0,09 грн
22,31 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 40
Всего: упаковка (3)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Кривой Рог, ул. Дорошенко Петра, 1
Всего: упаковка (1)
19,89 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. 1-го Мая, 69-А
Всего: упаковка (1)
22,37 грн
Семейная
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Открыто Закроется в 21:00
Гайсин, ул. Соборная, 43
Всего: упаковка (3)
22,49
Экономия: -0,25 грн
22,24 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 18:00
Немиров, ул. Шевченко Тараса, 26
Всего: упаковка (1)
22,77
Экономия: -0,12 грн
22,65 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Городище, ул. Мира, 103
Всего: упаковка (1)
22,23
Экономия: -0,14 грн
22,09 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 91-Б/4
Всего: упаковка (2)
22,39 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Сокиряны, ул. Грушевского, 1-А
Всего: упаковка (1)
22,32
Экономия: -0,05 грн
22,27 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Молодежный, 7
Всего: упаковка (1)
22,25 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Новоднестровск, м-н Диброва, 15
Всего: упаковка (1)
22,31
Экономия: -0,20 грн
22,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 16:00
Черкассы, просп. Победы, 16
Всего: упаковка (1)
23,21 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Мурованые Куриловцы, ул. Независимости, 87
Всего: упаковка (3)
22,87
Экономия: -0,18 грн
22,69 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 20:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
22,96
Экономия: -0,11 грн
22,85 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Черкассы, ул. Новопречистенская, 55
Всего: упаковка (1)
22,36
Экономия: -0,32 грн
22,04 грн