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Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер, №20 - Киев (22281) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30/1
Всего: упаковка (11)
22,22 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 17:00
Киев, ул. Подвысоцкого Профессора, 13
Всего: упаковка (2)
32,50
Экономия: -10,28 грн
22,22 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 9/13
Всего: упаковка (1)
22,37
Экономия: -0,02 грн
22,35 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 35
Всего: упаковка (3)
19,91 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Радужная, 25
Всего: упаковка (1)
22,39 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 13
Всего: упаковка (2)
22,33 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 47
Всего: упаковка (5)
32,50
Экономия: -10,28 грн
22,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 5
Всего: упаковка (1)
27,03
Экономия: -6,70 грн
20,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 3
Всего: упаковка (3)
22,36
Экономия: -0,14 грн
22,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Голосеевский, 108/1
Всего: упаковка (1)
25,83
Экономия: -5,50 грн
20,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Кибальчича Николая, 19-В
Всего: упаковка (2)
22,27
Экономия: -0,23 грн
22,04 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Драгоманова, 6/1
Всего: упаковка (1)
22,80
Экономия: -2,47 грн
20,33 грн
Йод
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Алма-Атинская, 2-Б
Всего: упаковка (3)
22,07
Экономия: -0,07 грн
22,00 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 100-А
Всего: упаковка (1)
22,13
Экономия: -0,01 грн
22,12 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ревуцкого, 6
Всего: упаковка (2)
22,41
Экономия: -0,01 грн
22,40 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 18:00
Киев, ул. Лятошинского, 24
Всего: упаковка (4)
32,50
Экономия: -10,28 грн
22,22 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 32-Д
Всего: упаковка (1)
22,19
Экономия: -0,08 грн
22,11 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 20:00
Киев, просп. Свободы, 22
Всего: упаковка (8)
32,50
Экономия: -10,28 грн
22,22 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лисковская, 12/1
Всего: упаковка (2)
26,00
Экономия: -5,67 грн
20,33 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Руденко Ларисы, 6-А
Всего: упаковка (1)
22,27
Экономия: -0,23 грн
22,04 грн