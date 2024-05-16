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Амброксола гидрохлорид таблетки 30 мг блистер, №20 - Харьков (22281) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 11
Всего: упаковка (4)
23,00
Экономия: -2,67 грн
20,33 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 27
Всего: упаковка (3)
19,91 грн
Аптека24
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 17-А
Всего: упаковка (1)
28,10 грн
В других городах:
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Солоницевка, ул. Слобожанская, 14
Всего: блистер (1)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:30
Андреевка, ул. Центральная, 4
Всего: упаковка (1)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Первомайский, м-н 4-й, 5
Всего: упаковка (3)
19,91 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Карловка, ул. Великотырновская, 4/8-А
Всего: таблетки (10)
26,00
Экономия: -5,67 грн
20,33 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Мира, 9
Всего: упаковка (1), блистер (1)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Полтава, ул. Кагамлика, 64-А
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Сумы, ул. Скоропадского Павла Гетьмана, 28
Всего: упаковка (2)
23,90
Экономия: -3,57 грн
20,33 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (3)
23,22
Экономия: -1,42 грн
21,80 грн
Аптека твоей родини
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Закрыто Открывается в 08:00
Каменское, просп. Свободы, 62
Всего: упаковка (3)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Конотоп, просп. Красной Калины, 2
Всего: упаковка (2)
21,20 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Конотоп, ул. Выровская, 52
Всего: упаковка (3)
19,91 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 07:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
Всего: упаковка (1)
21,20 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Чехова, 101
Всего: упаковка (1)
23,08
Экономия: -0,20 грн
22,88 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, бульв. Шевченко, 345/10
Всего: таблетки (10)
22,33 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Небесной Сотни, 59/2
Всего: упаковка (4)
22,36
Экономия: -0,33 грн
22,03 грн
Йод
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Благовестная, 182
Всего: упаковка (1)
22,85
Экономия: -0,10 грн
22,75 грн
Аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черкассы, ул. Дахновская, 32
Всего: таблетки (10)
29,52
Экономия: -9,19 грн
20,33 грн