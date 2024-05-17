Все аптеки Украины
Косметические средстваКосметические средства для здоровьяАКУЛИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУСТАВОВЦены в аптеках

АКУЛИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУСТАВОВ дой-пак 100 мл - Львов (543649) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Львов (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (2)
42,15
Экономия: -1,67 грн
40,48 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Низинная, 2
Всего: упаковка (10)
44,16
Экономия: -3,19 грн
40,97 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Научная, 43-А
Всего: упаковка (2)
45,41
Экономия: -6,76 грн
38,65 грн
В других городах:
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дрогобыч, пл. Рынок, 27
Всего: упаковка (2)
43,60
Экономия: -4,70 грн
38,90 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Стрый, ул. Хмельницкого Богдана, 5/1
Всего: упаковка (2)
42,33
Экономия: -2,18 грн
40,15 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
Всего: упаковка (1)
41,28
Экономия: -1,98 грн
39,30 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 87
Всего: упаковка (1)
43,17
Экономия: -2,57 грн
40,60 грн
Аптека нежных цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
Всего: упаковка (4)
38,30
Экономия: -1,54 грн
36,76 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Ивасюка Владимира, 11
Всего: упаковка (3)
39,09
Экономия: -1,49 грн
37,60 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, бульв. Дружбы Народов, 3
Всего: упаковка (2)
41,73
Экономия: -2,27 грн
39,46 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, пл. Независимости, 3
Всего: упаковка (2)
45,80
Экономия: -2,90 грн
42,90 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Защитников Украины, 47
Всего: упаковка (2)
39,51
Экономия: -2,02 грн
37,49 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
Всего: упаковка (2)
39,64
Экономия: -1,19 грн
38,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, ул. Чайковского, 2-Д
Всего: упаковка (5)
43,79
Экономия: -4,59 грн
39,20 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Мукачево, пл. Духновича, 12
Всего: упаковка (2)
38,97
Экономия: -3,90 грн
35,07 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Ужгород, пл. Корятовича, 22
Всего: упаковка (3)
43,60
Экономия: -2,15 грн
41,45 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Хуст, ул. Карпатской Сечи, 22
Всего: упаковка (1)
42,20
Экономия: -1,90 грн
40,30 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Костополь, ул. Руданского Степана, 2-Д
Всего: упаковка (2)
45,37
Экономия: -1,62 грн
43,75 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Вараш, ул. Энергетиков, 10
Всего: упаковка (3)
43,10
Экономия: -4,98 грн
38,12 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Хмельницкий, перек. Проскуровского Подполья / Вайсера, 16/30
Всего: упаковка (2)
46,35
Экономия: -4,79 грн
41,56 грн