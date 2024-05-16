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АКУЛИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУСТАВОВ дой-пак 100 мл - Киев (543649) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 39 аптеках
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Открыто Закроется в 20:30
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
Всего: упаковка (1)
43,52
Экономия: -2,05 грн
41,47 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
Всего: упаковка (1)
42,82
Экономия: -1,92 грн
40,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
Всего: упаковка (1)
47,20
Экономия: -4,88 грн
42,32 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, пл. Вокзальная, 1
Всего: упаковка (1)
41,75
Экономия: -1,85 грн
39,90 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Коперника, 2-А
Всего: упаковка (2)
43,57
Экономия: -2,42 грн
41,15 грн
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
Всего: упаковка (1)
43,82
Экономия: -3,08 грн
40,74 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 196
Всего: упаковка (2)
42,82
Экономия: -3,78 грн
39,04 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Лобановского, 6-А
Всего: упаковка (1)
42,77
Экономия: -2,47 грн
40,30 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Ивасюка Владимира, 10-А
Всего: упаковка (1)
40,98
Экономия: -1,82 грн
39,16 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Антонова Авиаконструктора, 43
Всего: упаковка (1)
41,05
Экономия: -2,15 грн
38,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Телиги Елены, 31/1
Всего: упаковка (1)
43,56
Экономия: -1,66 грн
41,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
Всего: упаковка (1)
41,74
Экономия: -1,29 грн
40,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Строителей / Гетмана Павла Полуботка, 38/14
Всего: упаковка (1)
43,97
Экономия: -3,47 грн
40,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, перек. Борщаговская / Гарматная, 195/43
Всего: упаковка (2)
39,39
Экономия: -1,79 грн
37,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Малышко Андрея, 15/1
Всего: упаковка (2)
40,20
Экономия: -1,75 грн
38,45 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 19:00
Киев, ул. Стальского, 24
Всего: упаковка (1)
54,90
Экономия: -13,31 грн
41,59 грн
Фармация
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 14
Всего: упаковка (2)
62,70
Экономия: -15,19 грн
47,51 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Красной Калины, 15
Всего: упаковка (1)
42,48
Экономия: -3,49 грн
38,99 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всего: упаковка (1)
42,84
Экономия: -2,39 грн
40,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Вышгородская, 26/2
Всего: упаковка (2)
45,17
Экономия: -4,72 грн
40,45 грн