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АКУЛИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУСТАВОВ дой-пак 100 мл - Харьков (543649) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
44,95
Экономия: -6,81 грн
38,14 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (1)
44,88
Экономия: -7,82 грн
37,06 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
41,58
Экономия: -1,82 грн
39,76 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
42,27
Экономия: -2,51 грн
39,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 32/186
Всего: упаковка (1)
43,89
Экономия: -1,29 грн
42,60 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
Всего: упаковка (2)
44,50
Экономия: -2,75 грн
41,75 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Александровский, 87
Всего: упаковка (1)
43,14
Экономия: -6,23 грн
36,91 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
Всего: упаковка (1)
42,92
Экономия: -2,02 грн
40,90 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 276-А
Всего: упаковка (3)
43,82
Экономия: -1,82 грн
42,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Грицевца Сергея, 33-А
Всего: упаковка (6)
43,98
Экономия: -4,55 грн
39,43 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Торговая, 1
Всего: упаковка (1)
41,94
Экономия: -3,82 грн
38,12 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 3
Всего: упаковка (1)
43,25
Экономия: -3,88 грн
39,37 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Ахтырка, пер. Харьковский, 2
Всего: упаковка (1)
42,77
Экономия: -3,53 грн
39,24 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Тростянец, ул. Благовещенская, 8
Всего: упаковка (2)
41,74
Экономия: -3,64 грн
38,10 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
Всего: упаковка (1)
40,63
Экономия: -2,59 грн
38,04 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
Всего: упаковка (3)
42,26
Экономия: -5,67 грн
36,59 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
Всего: упаковка (1)
42,47
Экономия: -4,22 грн
38,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Лозовая, м-н 1-й, 24/1
Всего: упаковка (2)
42,87
Экономия: -4,03 грн
38,84 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
Всего: упаковка (2)
45,69
Экономия: -5,24 грн
40,45 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
Всего: упаковка (1)
45,77
Экономия: -3,04 грн
42,73 грн