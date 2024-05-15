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АКУЛИЙ ХРЯЩ КРЕМ-БАЛЬЗАМ ДЛЯ СУСТАВОВ дой-пак 100 мл - Днепр (Днепропетровск) (543649) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
40,22
Экономия: -1,47 грн
38,75 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 168
Всего: упаковка (2)
41,07
Экономия: -3,20 грн
37,87 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
Всего: упаковка (1)
42,71
Экономия: -2,26 грн
40,45 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Рабочая, 178
Всего: упаковка (2)
47,49
Экономия: -5,40 грн
42,09 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
42,76
Экономия: -1,86 грн
40,90 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
Всего: упаковка (2)
45,64
Экономия: -3,30 грн
42,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, шоссе Донецкое, 3
Всего: упаковка (1)
33,93
Экономия: -1,33 грн
32,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
Всего: упаковка (2)
44,87
Экономия: -2,27 грн
42,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Терещенковская, 22-А
Всего: упаковка (1)
44,45
Экономия: -3,37 грн
41,08 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 34-Б
Всего: упаковка (1)
45,36
Экономия: -2,76 грн
42,60 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Слобожанский, 12
Всего: упаковка (2)
47,17
Экономия: -6,19 грн
40,98 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Солнечная Набережная, 44
Всего: упаковка (2)
43,54
Экономия: -1,38 грн
42,16 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, бульв. Славы, 28
Всего: упаковка (2)
44,45
Экономия: -2,45 грн
42,00 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Героев, 11-К
Всего: упаковка (3)
39,35
Экономия: -2,20 грн
37,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Калиновая, 53-К
Всего: упаковка (1)
51,61
Экономия: -4,37 грн
47,24 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Старочумацкая, 80
Всего: упаковка (1)
46,12
Экономия: -4,03 грн
42,09 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Багряного Ивана, 17
Всего: упаковка (2)
43,92
Экономия: -2,62 грн
41,30 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Каменское, ул. Соборная, 18-А
Всего: упаковка (1)
43,62
Экономия: -3,60 грн
40,02 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 19:00
Новомосковск, пл. Соборна, 2
Всего: упаковка (1)
47,22
Экономия: -7,93 грн
39,29 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Рустави, 1-В
Всего: упаковка (3)
39,58
Экономия: -2,43 грн
37,15 грн