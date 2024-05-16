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APIVITA ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ РУК НАСЫЩЕННОЙ ТЕКСТУРЫ С ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТОЙ И МЕДОМ 50 мл - Киев (556032) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
Доступно в 17 аптеках
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Шевченко Тараса, 2
Всего: упаковка (2)
324,77 грн
D.s.
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
Всего: упаковка (1)
271,65 грн
Виталюкс
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Закрыто Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
Всего: упаковка (1)
298,92 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
Всего: упаковка (2)
355,96 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ильенко Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
339,19 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 22:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 5
Всего: упаковка (3)
343,76 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Михновского Николая, 30-А
Всего: упаковка (1)
298,92 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Довженко Александра, 1
Всего: упаковка (1)
318,75 грн
Виталюкс
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 18
Всего: упаковка (2)
279,84 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Оболонский, 22-В
Всего: упаковка (1)
321,45 грн
Онлайн №2
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 21
Всего: упаковка (2)
298,92 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 24-А
Всего: упаковка (2)
307,82 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Берестейский, 65-Б
Всего: упаковка (2)
307,82 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, ул. Лаврухина, 4
Всего: упаковка (3)
293,83 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Бажана Николая, 3-Г
Всего: упаковка (2)
339,23 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Бальзака Оноре, 80
Всего: упаковка (1)
319,79 грн
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 44 мин
Киев, шоссе Столичное, 103
Всего: упаковка (2)
321,82 грн
В других городах:
Аптекарь
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Закрыто Открывается через 44 мин
Бровары, ул. Киевская, 316
Всего: упаковка (1)
313,87 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Борисполь, ул. Киевский Шлях, 79-В
Всего: упаковка (1)
318,28 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
Всего: упаковка (1)
325,11 грн