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АНАНТАВАТИ КИДС сироп бутылка 200 мл, №1 - Запорожье (556775) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 149 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
331,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (2)
388,73
Экономия: -68,21 грн
320,52 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
353,31
Экономия: -41,00 грн
312,31 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
325,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
367,99
Экономия: -55,29 грн
312,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
356,00
Экономия: -46,00 грн
310,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
345,73 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
331,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (5)
358,99
Экономия: -46,29 грн
312,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
346,25 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
364,91
Экономия: -34,84 грн
330,07 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
325,20 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
331,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
331,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
358,32
Экономия: -40,61 грн
317,71 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (35)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
331,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
387,21
Экономия: -67,11 грн
320,10 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (2)
347,72
Экономия: -27,69 грн
320,03 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (1)
338,75 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
386,44
Экономия: -66,34 грн
320,10 грн