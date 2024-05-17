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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНЫ МИЦЕЛЛЯРНЫЙ ГЕЛЬ 270 мл - Запорожье (556440) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 71 аптеке
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Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
220,69
Экономия: -37,99 грн
182,70 грн
Аптека шар@
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Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (2)
170,20
Экономия: -17,34 грн
152,86 грн
Мед-сервис
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Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
168,29 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
195,31 грн
Аптека низких цен
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Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
219,64
Экономия: -25,60 грн
194,04 грн
Мед-сервис
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Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (4)
168,29 грн
1 социальна аптека
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Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
223,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
150,01
Экономия: -7,44 грн
142,57 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
176,03
Экономия: -8,97 грн
167,06 грн
Аптека оптовых цен
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Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
189,24 грн
Аптека копейка
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Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
218,21
Экономия: -40,13 грн
178,08 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
223,00 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 7
Всего: упаковка (2)
176,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
167,15
Экономия: -10,67 грн
156,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
169,11
Экономия: -26,01 грн
143,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 153
Всего: упаковка (1)
182,39
Экономия: -12,91 грн
169,48 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
199,26
Экономия: -16,38 грн
182,88 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (2)
158,49
Экономия: -6,61 грн
151,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
173,48
Экономия: -6,42 грн
167,06 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 28
Всего: упаковка (2)
195,05 грн