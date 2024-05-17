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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНЫ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 200 мл - Запорожье (556352) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 60 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
173,29
Экономия: -29,99 грн
143,30 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
141,70 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
144,24 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
141,70 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (2)
152,23 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
141,70 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
142,24
Экономия: -16,71 грн
125,53 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (2)
144,24 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
141,70 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
131,61
Экономия: -9,83 грн
121,78 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
158,66 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 20:00
141,70 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
141,70 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
141,70 грн