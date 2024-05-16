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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНЫ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 200 мл - Львов (556352) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 36 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
142,60 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
141,25
Экономия: -12,15 грн
129,10 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
142,60 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (2)
158,66 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
142,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
142,60 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
146,51
Экономия: -7,19 грн
139,32 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
159,66
Экономия: -21,73 грн
137,93 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
142,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 22:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
142,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
142,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
142,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
142,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
144,31
Экономия: -13,65 грн
130,66 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
142,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
142,60 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
141,09
Экономия: -10,98 грн
130,11 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (2)
144,24 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Соборная, 17
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
142,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 57 мин
Львов, ул. Городоцкая, 149
Всего: упаковка (3)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
142,60 грн