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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНЫ МИЦЕЛЛЯРНАЯ ВОДА 200 мл - Харьков (556352) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 131 аптеке
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
140,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
159,11 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
140,00 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
147,97 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
148,90 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
148,92 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (1)
191,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (4)
148,45 грн
1 социальна аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
191,00 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
140,00 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
148,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
140,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
150,28 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
149,09 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (2)
148,57 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
140,00 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
167,64 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
150,81 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (6)
149,04 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 39
Всего: упаковка (1)
152,87 грн