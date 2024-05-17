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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНЫ КРЕМ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ/НОЧЬ 50 мл - Запорожье (556350) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 124 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
213,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
283,74
Экономия: -48,84 грн
234,90 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
216,74
Экономия: -22,08 грн
194,66 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
216,37 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (5)
237,00
Экономия: -35,00 грн
202,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
229,89 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
213,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
213,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
257,19
Экономия: -29,98 грн
227,21 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
216,35 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
213,30 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
256,82
Экономия: -30,59 грн
226,23 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
215,99
Экономия: -21,19 грн
194,80 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (2)
286,00 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
213,30 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (3)
258,74
Экономия: -44,07 грн
214,67 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (19)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
213,30 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 87-В
Всего: упаковка (2)
229,79 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 16 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
255,51
Экономия: -46,99 грн
208,52 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
261,47
Экономия: -27,20 грн
234,27 грн