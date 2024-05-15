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STOP CUPEROZ (СТОП КУПЕРОЗ) АКВАПОРИНЫ КРЕМ МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕНЬ/НОЧЬ 50 мл - Харьков (556350) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 211 аптеке
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
232,18
Экономия: -25,62 грн
206,56 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (2)
262,42 грн
Аптека низких цен
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (1)
280,23
Экономия: -29,67 грн
250,56 грн
Аптека оптовых цен
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
227,24 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
260,08 грн
Первая аптека
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Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (2)
260,31 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2)
286,00 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
225,96 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (2)
286,00 грн
Подорожник
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Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (6)
Наличие на 2024-05-17 - 20:00
214,20 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
226,02 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
262,68
Экономия: -29,61 грн
233,07 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
226,39 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (2)
215,32 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Молочная, 1
Всего: упаковка (2)
222,86 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
230,38
Экономия: -34,14 грн
196,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Университетская, 33
Всего: упаковка (1)
251,83 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
252,97 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (7)
228,73 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (1)
228,03 грн