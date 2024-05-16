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ODOREX СПРЕЙ ПРОТИВ ПОТООТДЕЛЕНИЯ ПОДМЫШЕК 40 мл - Львов (871312) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеке
Здорова родина
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Открыто Закроется через 59 мин
Львов, ул. Мазепы, 24
Всего: упаковка (2)
482,25 грн
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
484,66
Экономия: -3,08 грн
481,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 75
Всего: упаковка (2)
487,67
Экономия: -2,52 грн
485,15 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 59 мин
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
Всего: упаковка (1)
487,24 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А
Всего: упаковка (1)
487,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 59 мин
Галич, ул. Коновальца, 13
Всего: упаковка (3)
425,73
Экономия: -0,88 грн
424,85 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рожнятов, ул. Стуса Василия, 13
Всего: упаковка (2)
430,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 59 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 120-А
Всего: упаковка (4)
481,12
Экономия: -1,24 грн
479,88 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 59 мин
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
Всего: упаковка (1)
481,68 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется через 59 мин
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
Всего: упаковка (1)
486,70 грн
Аптека биля ратуши
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Открыто Закроется через 59 мин
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
486,08
Экономия: -0,66 грн
485,42 грн
Центральная
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Открыто Закроется через 59 мин
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
483,81 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 59 мин
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
487,15
Экономия: -9,10 грн
478,05 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 59 мин
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (3)
485,96
Экономия: -3,57 грн
482,39 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Левицкого Кости, 5/1
Всего: упаковка (5)
481,42
Экономия: -3,31 грн
478,11 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (1)
486,30 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется через 59 мин
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (2)
487,32 грн
Здорова родина
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Открыто Закроется в 22:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
483,80 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:45
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г
Всего: упаковка (2)
486,17
Экономия: -5,81 грн
480,36 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:45
Делятин, ул. 16-го Июля, 297-Б
Всего: упаковка (1)
486,79
Экономия: -0,44 грн
486,35 грн