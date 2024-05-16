К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Ровно, ул. Соборная, 94 Всего: упаковка (4) 484,54 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Дубно, ул. Галицкого Данила, 1 Всего: упаковка (2) 482,96 Экономия: -0,71 грн 482,25 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Луцк, ул. Ровенская, 89 Всего: упаковка (1) 485,50 Экономия: -6,31 грн 479,19 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 22:00 График работы Рованцы, ул. Ранковая, 2 Всего: упаковка (1) 486,45 Экономия: -2,62 грн 483,83 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Черновцы, ул. Главная, 33 Всего: упаковка (1) 483,29 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Снятин, ул. Шевченко Тараса, 65 Всего: упаковка (1) 485,98 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Галич, ул. Коновальца, 13 Всего: упаковка (3) 424,19 Экономия: -1,26 грн 422,93 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Сокаль, ул. Шептицкого, 75 Всего: упаковка (2) 480,28 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Бурштын, ул. Калушская, 6-К Всего: упаковка (1) 484,62 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Тысменица, ул. Левицкого Кости, 5/1 Всего: упаковка (5) 487,92 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (2) 485,02 Экономия: -1,45 грн 483,57 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167 Всего: упаковка (1) 486,23 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1 Всего: упаковка (3) 480,81 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 120-А Всего: упаковка (4) 486,88 Экономия: -4,74 грн 482,14 грн Забронировать

Аптека биля ратуши Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19 Всего: упаковка (2) 486,46 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24 Всего: упаковка (1) 485,51 Экономия: -7,28 грн 478,23 грн Забронировать

Центральная Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2 Всего: упаковка (1) 487,06 Экономия: -6,44 грн 480,62 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19 Всего: упаковка (1) 486,62 Экономия: -5,50 грн 481,12 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 21:00 График работы Львов, ул. Мазепы, 24 Всего: упаковка (2) 482,09 Экономия: -1,13 грн 480,96 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Открыто Закроется в 20:00 График работы Калуш, просп. Леси Украинки, 15-А Всего: упаковка (1) 483,89 грн Забронировать