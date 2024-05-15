К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ровно, ул. Соборная, 94 Всего: упаковка (4) 483,61 Экономия: -1,03 грн 482,58 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Дубно, ул. Галицкого Данила, 1 Всего: упаковка (2) 485,67 Экономия: -5,76 грн 479,91 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Черновцы, ул. Главная, 33 Всего: упаковка (1) 486,91 Экономия: -0,28 грн 486,63 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Луцк, ул. Ровенская, 89 Всего: упаковка (1) 487,77 Экономия: -0,64 грн 487,13 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Рованцы, ул. Ранковая, 2 Всего: упаковка (1) 487,47 Экономия: -0,32 грн 487,15 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Снятин, ул. Шевченко Тараса, 65 Всего: упаковка (1) 484,19 Экономия: -4,35 грн 479,84 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Тысменица, ул. Левицкого Кости, 5/1 Всего: упаковка (5) 485,97 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Галич, ул. Коновальца, 13 Всего: упаковка (3) 431,24 Экономия: -7,87 грн 423,37 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167 Всего: упаковка (1) 483,08 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бурштын, ул. Калушская, 6-К Всего: упаковка (1) 487,24 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1 Всего: упаковка (3) 480,22 Экономия: -1,01 грн 479,21 грн Забронировать

Аптека биля ратуши Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19 Всего: упаковка (2) 483,90 Экономия: -4,50 грн 479,40 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24 Всего: упаковка (1) 484,04 Экономия: -3,44 грн 480,60 грн Забронировать

Центральная Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2 Всего: упаковка (1) 487,06 Экономия: -6,44 грн 480,62 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 120-А Всего: упаковка (4) 483,99 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19 Всего: упаковка (1) 484,34 Экономия: -1,74 грн 482,60 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Сокаль, ул. Шептицкого, 75 Всего: упаковка (2) 480,28 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16 Всего: упаковка (2) 485,94 грн Забронировать

Семейная аптека Подробнее Закрыто Открывается в 07:45 График работы Делятин, ул. 16-го Июля, 297-Б Всего: упаковка (1) 480,49 Экономия: -1,91 грн 478,58 грн Забронировать

Здорова родина Подробнее Закрыто Открывается в 07:45 График работы Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г Всего: упаковка (2) 482,37 Экономия: -0,46 грн 481,91 грн Забронировать