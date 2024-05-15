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ODOREX СПРЕЙ ПРОТИВ ПОТООТДЕЛЕНИЯ ПОДМЫШЕК 40 мл - Харьков (871312) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено
В других городах:
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ровно, ул. Соборная, 94
Всего: упаковка (4)
483,61
Экономия: -1,03 грн
482,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Дубно, ул. Галицкого Данила, 1
Всего: упаковка (2)
485,67
Экономия: -5,76 грн
479,91 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Черновцы, ул. Главная, 33
Всего: упаковка (1)
486,91
Экономия: -0,28 грн
486,63 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Луцк, ул. Ровенская, 89
Всего: упаковка (1)
487,77
Экономия: -0,64 грн
487,13 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Рованцы, ул. Ранковая, 2
Всего: упаковка (1)
487,47
Экономия: -0,32 грн
487,15 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Снятин, ул. Шевченко Тараса, 65
Всего: упаковка (1)
484,19
Экономия: -4,35 грн
479,84 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Тысменица, ул. Левицкого Кости, 5/1
Всего: упаковка (5)
485,97 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Галич, ул. Коновальца, 13
Всего: упаковка (3)
431,24
Экономия: -7,87 грн
423,37 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 167
Всего: упаковка (1)
483,08 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Бурштын, ул. Калушская, 6-К
Всего: упаковка (1)
487,24 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, перек. Независимости / Мельника, 34-А/1
Всего: упаковка (3)
480,22
Экономия: -1,01 грн
479,21 грн
Аптека биля ратуши
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (2)
483,90
Экономия: -4,50 грн
479,40 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Сечевых Стрельцов, 24
Всего: упаковка (1)
484,04
Экономия: -3,44 грн
480,60 грн
Центральная
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Черновола Вячеслава, 2
Всего: упаковка (1)
487,06
Экономия: -6,44 грн
480,62 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, ул. Галицкая, 120-А
Всего: упаковка (4)
483,99 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Ивано-Франковск, перек. Длинная / Бельведерская, 98/19
Всего: упаковка (1)
484,34
Экономия: -1,74 грн
482,60 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Сокаль, ул. Шептицкого, 75
Всего: упаковка (2)
480,28 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 08:00
Червоноград, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
485,94 грн
Семейная аптека
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Закрыто Открывается в 07:45
Делятин, ул. 16-го Июля, 297-Б
Всего: упаковка (1)
480,49
Экономия: -1,91 грн
478,58 грн
Здорова родина
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Закрыто Открывается в 07:45
Надворная, ул. Грушевского Михаила, 7-Г
Всего: упаковка (2)
482,37
Экономия: -0,46 грн
481,91 грн