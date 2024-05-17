Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаДругие средства по уходу за кожей лица, шеи и декольтеIvatherm Cicaderm защитный кремЦены в аптеках

Ivatherm Cicaderm защитный крем 75 мл - Одесса (814255) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Одесса, ул. Преображенская, 42
Всего: упаковка (1)
640,79 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Большая Арнаутская, 99
Всего: упаковка (2)
642,52 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
Всего: упаковка (2)
636,09 грн
В других городах:
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Николаев, просп. Центральный, 148-А/2
Всего: упаковка (2)
635,66 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Николаев, ул. Космонавтов, 104-А/12
Всего: упаковка (2)
637,02 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
Всего: упаковка (2)
636,18 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Героев Украины, 6/13
Всего: упаковка (1)
715,00 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
637,83 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
Всего: упаковка (2)
639,27 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
Всего: упаковка (2)
635,15 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Липовец, ул. Липковского Василия, 57
Всего: упаковка (2)
636,45 грн
Аптека низкие цены №1
Подробнее
Открыто Закроется в 23:00
Черкассы, ул. Смелянская, 40
Всего: упаковка (4)
635,26 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Винница, ул. Привокзальная, 2/1
Всего: упаковка (1)
715,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, ул. Соборная, 46
Всего: упаковка (1)
715,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 22:00
Винница, просп. Космонавтов, 49
Всего: упаковка (1)
715,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
715,00 грн
Аптека 9-1-1
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Каменское, просп. Свободы, 30
Всего: упаковка (2)
634,67 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 20:00
Белая Церковь, ул. Привокзальная, 32-В
Всего: упаковка (1)
715,00 грн
Аптека
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 11-Б
Всего: упаковка (1)
715,00 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Героев, 2
Всего: упаковка (1)
715,00 грн