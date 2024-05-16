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АКВАРИНО КИДС спрей назальный 0,65 % 20 мл - Киев (553025) Лекарственный препарат - Цены

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Киев (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Киев не найдено
В других городах:
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
40,33
Экономия: -1,22 грн
39,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
41,76
Экономия: -2,65 грн
39,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
41,13
Экономия: -2,02 грн
39,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
40,94
Экономия: -1,83 грн
39,11 грн
В других городах больше нет предложений с препаратом