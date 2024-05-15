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АКВАРИНО КИДС спрей назальный 0,65 % 20 мл - Днепр (Днепропетровск) (553025) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (1)
40,60
Экономия: -1,49 грн
39,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, пер. Парусный, 10
Всего: упаковка (1)
41,04
Экономия: -1,93 грн
39,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (2)
40,81
Экономия: -1,70 грн
39,11 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Шевченко Тараса, 9
Всего: упаковка (1)
41,66
Экономия: -2,55 грн
39,11 грн
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