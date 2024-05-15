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ACNE OUT КРЕМ ПРОТИВ УГРЕВОЙ СЫПИ 30 мл - Харьков (526359) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (2)
843,94
Экономия: -118,63 грн
725,31 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Космическая, 23
Всего: упаковка (4)
708,97
Экономия: -121,53 грн
587,44 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
Всего: упаковка (2)
715,70
Экономия: -67,70 грн
648,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пер. Расторгуевский, 2
Всего: упаковка (2)
715,36
Экономия: -67,36 грн
648,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Гагарина, 167
Всего: упаковка (5)
707,08
Экономия: -88,01 грн
619,07 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Людвига Свободы, 33-А
Всего: упаковка (2)
688,98
Экономия: -107,56 грн
581,42 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
Всего: упаковка (1)
846,92
Экономия: -99,04 грн
747,88 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
Всего: упаковка (2)
713,68
Экономия: -89,23 грн
624,45 грн
В других городах:
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гоголя, 26
Всего: упаковка (1)
666,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Полтава, ул. Соборности, 44
Всего: упаковка (3)
666,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется через 28 мин
Сумы, ул. Воскресенская, 2
Всего: упаковка (1)
666,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Слобожанский, 89
Всего: упаковка (3)
666,00 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Обуховка, ул. Центральная, 71
Всего: упаковка (2)
698,40
Экономия: -87,41 грн
610,99 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
697,70
Экономия: -53,68 грн
644,02 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (2)
686,18
Экономия: -48,15 грн
638,03 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
716,77
Экономия: -68,77 грн
648,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
699,82
Экономия: -45,76 грн
654,06 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (1)
845,71
Экономия: -130,07 грн
715,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 1/9
Всего: упаковка (1)
841,68
Экономия: -126,04 грн
715,64 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
696,24
Экономия: -66,87 грн
629,37 грн