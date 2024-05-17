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Бименталь капсулы, №60 - Львов (546807) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 88 аптеках
Аптека нц
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-20 - 17:00
336,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
350,67
Экономия: -21,29 грн
329,38 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 20:00
336,60 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
Всего: упаковка (1)
311,62 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
336,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
403,99
Экономия: -86,63 грн
317,36 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
324,61
Экономия: -15,93 грн
308,68 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
367,89
Экономия: -35,78 грн
332,11 грн
Аптека бам
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Закрыто Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (3)
349,99
Экономия: -32,63 грн
317,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (1)
419,99
Экономия: -102,63 грн
317,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
336,60 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (2)
448,99
Экономия: -131,63 грн
317,36 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, пл. Мицкевича, 5
Всего: упаковка (1)
304,98 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (2)
381,99
Экономия: -64,63 грн
317,36 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Русовых, 1
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
336,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
356,00
Экономия: -20,52 грн
335,48 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 17:00
336,60 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 09:00
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
309,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Чупринки Генерала, 45
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-21 - 18:00
336,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
374,73
Экономия: -42,99 грн
331,74 грн