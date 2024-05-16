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Бименталь капсулы, №60 - Харьков (546807) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 79 аптеках
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
336,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
336,60 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
317,69
Экономия: -0,47 грн
317,22 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (2)
351,31 грн
Экономная аптека
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Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (1)
323,58 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-17 - 16:00
336,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
375,84
Экономия: -42,29 грн
333,55 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (2)
350,48 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (1)
351,24 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Ярослава Мудрого, 38
Всего: упаковка (2)
349,03 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 26
Всего: упаковка (1)
350,99
Экономия: -33,77 грн
317,22 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (2)
352,14 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается через 33 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
351,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
336,60 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-17 - 19:00
336,60 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
359,40
Экономия: -22,50 грн
336,90 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
304,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 82
Всего: упаковка (2)
358,46
Экономия: -31,17 грн
327,29 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Гагарина, 84
Всего: упаковка (1)
304,98 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Данилевского, 6
Всего: упаковка (32)
Наличие на 2024-05-17 - 18:00
336,60 грн