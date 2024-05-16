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NOW FOODS КАЛЬЦИЯ ЦИТРАТ таблетки, №30 - Львов (709358) Лекарственный препарат - Цены

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Львов (адрес не указан)
Доступно в 120 аптеках
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
Всего: упаковка (1)
296,22
Экономия: -50,66 грн
245,56 грн
Пульс
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
Всего: упаковка (1)
274,90 грн
Swiss pharmacy
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Дорошенко, 8
Всего: упаковка (1)
308,18 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 11
Всего: упаковка (1)
388,60
Экономия: -96,60 грн
292,00 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
Всего: упаковка (1)
351,99
Экономия: -82,40 грн
269,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
Всего: упаковка (1)
348,99
Экономия: -79,40 грн
269,59 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 30 мин
Львов, просп. Свободы, 33
Всего: упаковка (1)
357,00 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
Всего: упаковка (1)
269,27
Экономия: -20,61 грн
248,66 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Свободы, 5
Всего: упаковка (2)
388,60
Экономия: -96,60 грн
292,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
Всего: упаковка (1)
318,38
Экономия: -73,05 грн
245,33 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 21:15
Львов, ул. Городоцкая, 82
Всего: упаковка (1)
302,99
Экономия: -33,40 грн
269,59 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
Всего: упаковка (1)
388,99
Экономия: -119,40 грн
269,59 грн
D.s.
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Закрыто Открывается в 08:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
Всего: упаковка (1)
357,00 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:30
Львов, ул. Кулиша, 15
Всего: упаковка (1)
330,99
Экономия: -61,40 грн
269,59 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Городоцкая, 102
Всего: упаковка (1)
305,23
Экономия: -59,97 грн
245,26 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 2-Б
Всего: упаковка (1)
373,99
Экономия: -104,40 грн
269,59 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, просп. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (2)
388,60
Экономия: -96,60 грн
292,00 грн
D.s.
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Открыто Закроется через 30 мин
Львов, ул. Галицкая, 19
Всего: упаковка (1)
357,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 10
Всего: упаковка (1)
302,08
Экономия: -57,15 грн
244,93 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 23:00
Львов, ул. Городоцкая, 141/143
Всего: упаковка (1)
280,16 грн