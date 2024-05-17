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Антарес® таблетки 200 мг блистер в пачке, №90 - Запорожье (506201) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 194 аптеках
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
299,10 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Седова, 1
Всего: упаковка (1)
300,96 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
349,94
Экономия: -61,35 грн
288,59 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
319,35
Экономия: -41,54 грн
277,81 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
293,19 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
331,99
Экономия: -49,64 грн
282,35 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (1)
324,00
Экономия: -44,40 грн
279,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Украинская, 42
Всего: упаковка (1)
306,10 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
299,10 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 148
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (5)
361,40
Экономия: -65,10 грн
296,30 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
313,99
Экономия: -31,64 грн
282,35 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 19 мин
Запорожье, ул. Яценко, 2
Всего: упаковка (1)
313,85 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
324,12
Экономия: -26,09 грн
298,03 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
308,87 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (3)
293,46 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
299,10 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1)
329,93
Экономия: -51,48 грн
278,45 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: упаковка (1)
317,80
Экономия: -39,71 грн
278,09 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (4)
342,60
Экономия: -57,40 грн
285,20 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (124)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
299,10 грн