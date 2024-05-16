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Антарес® таблетки 200 мг блистер в пачке, №90 - Харьков (506201) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 397 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
Всего: упаковка (1)
306,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
Всего: упаковка (1)
327,70
Экономия: -41,30 грн
286,40 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
Всего: упаковка (1)
306,05 грн
Аптека 9-1-1
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Харьков, ул. Дарвина, 1
Всего: упаковка (1)
315,79 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: таблетки (15)
323,40
Экономия: -40,01 грн
283,39 грн
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Харьков, просп. Героев Харькова, 99
Всего: упаковка (2)
314,81 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
314,09 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (1)
315,06 грн
Аптека доброго дня
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 6
Всего: упаковка (2), блистер в пачке (1)
391,30
Экономия: -95,00 грн
296,30 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
310,76 грн
1 социальна аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3), блистер в пачке (2)
373,20
Экономия: -88,00 грн
285,20 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (1)
315,99
Экономия: -33,64 грн
282,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 05:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (2)
320,09 грн
Аптека низкие цены №1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
Всего: упаковка (1)
299,07 грн
Экономная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: таблетки (30)
293,46 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
Всего: упаковка (3)
327,84
Экономия: -49,60 грн
278,24 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
Всего: упаковка (2)
310,33 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
Всего: упаковка (1)
299,13 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 23/34
Всего: упаковка (1)
290,35 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Вернадского Академика, 14
Всего: упаковка (2)
314,13 грн