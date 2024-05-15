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Антарес® таблетки 200 мг блистер в пачке, №90 - Днепр (Днепропетровск) (506201) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 296 аптеках
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Каменская, 40
Всего: упаковка (7)
338,74
Экономия: -60,48 грн
278,26 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
Всего: упаковка (2)
333,05
Экономия: -54,73 грн
278,32 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 53-А
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (4)
334,30
Экономия: -49,10 грн
285,20 грн
Аптека доброго дня
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Мазепы Ивана, 34
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (5)
407,20
Экономия: -110,70 грн
296,50 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
Всего: упаковка (2)
334,82
Экономия: -56,66 грн
278,16 грн
1 социальна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Галицкого Данила, 51
Всего: блистер в пачке (2)
352,30
Экономия: -67,10 грн
285,20 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
Всего: упаковка (1)
313,51 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
Всего: упаковка (1)
314,99
Экономия: -32,64 грн
282,35 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Круглосуточно
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (5)
387,10
Экономия: -101,90 грн
285,20 грн
Аптека социальных цен
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Открыто Закроется в 00:00
Днепр, ул. Ближняя, 31
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (4)
352,30
Экономия: -67,10 грн
285,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, пл. Новокодацкая, 2
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (4)
403,00
Экономия: -117,80 грн
285,20 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Коробова, 2
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (1)
373,90
Экономия: -88,70 грн
285,20 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Рабочая, 152
Всего: упаковка (2)
324,79
Экономия: -46,43 грн
278,36 грн
Региональная аптечная сеть руан
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-М
Всего: упаковка (1), блистер в пачке (5)
369,80
Экономия: -84,60 грн
285,20 грн
Мед-сервис
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
Всего: таблетки (45)
293,46 грн
Не болей! семья аптек
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 111
Всего: упаковка (9)
324,90
Экономия: -46,62 грн
278,28 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (3)
356,48
Экономия: -78,12 грн
278,36 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
Всего: упаковка (2)
314,99
Экономия: -32,64 грн
282,35 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (3)
334,07
Экономия: -55,70 грн
278,37 грн
Бажаемо здоровья
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-Ж
Всего: упаковка (2)
276,85 грн