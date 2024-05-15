К сожалению, препарат в аптеках города Харьков не найдено

В других городах:

Свк фарм Подробнее Открыто Закроется через 28 мин График работы Киев, ул. Драгоманова, 6/1 Всего: упаковка (1) 107,00 Экономия: -3,21 грн 103,79 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется через 28 мин График работы Киев, ул. Урловская, 23 Всего: упаковка (1) 111,30 Экономия: -9,55 грн 101,75 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 28 мин График работы Киев, просп. Тычины Павла, 15 Всего: упаковка (1) 80,26 Экономия: -12,71 грн 67,55 грн Забронировать

Аптека низких цен Подробнее Открыто Закроется через 28 мин График работы Житомир, ул. Киевская, 39 Всего: упаковка (1) 105,18 Экономия: -9,39 грн 95,79 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется через 28 мин График работы Житомир, ул. Качинского Леха, 5/1 Всего: упаковка (1) 120,71 Экономия: -22,06 грн 98,65 грн Забронировать

Авк фарм Подробнее Закрыто Открывается в 08:00 График работы Бердичев, ул. Одесская, 51 Всего: упаковка (1) 108,50 Экономия: -3,25 грн 105,25 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется через 28 мин График работы Коростень, ул. Героев Чернобыля, 3 Всего: упаковка (1) 101,33 Экономия: -3,00 грн 98,33 грн Забронировать

Аптека копейка Подробнее Открыто Закроется через 28 мин График работы Звягель, ул. Шевченко, 49 Всего: упаковка (1) 114,61 Экономия: -17,05 грн 97,56 грн Забронировать