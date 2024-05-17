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30% УРЕЯ ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХИХ УЧАСТКОВ КОЖИ тм "EUCERIN" 75 мл - Запорожье (530883) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 18 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
442,32
Экономия: -32,88 грн
409,44 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
430,00 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
440,22
Экономия: -51,31 грн
388,91 грн
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
442,87
Экономия: -77,72 грн
365,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
437,36
Экономия: -72,21 грн
365,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (2)
439,34
Экономия: -60,74 грн
378,60 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
403,38 грн
Элитфарм
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 16
Всего: упаковка (1)
408,00
Экономия: -68,00 грн
340,00 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (2)
402,94 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Металлургов, 16
Всего: упаковка (1)
437,74
Экономия: -51,99 грн
385,75 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 222
Всего: упаковка (1)
336,70 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, бульв. Шевченко Тараса, 71
Всего: упаковка (1)
437,06
Экономия: -68,92 грн
368,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (2)
438,96
Экономия: -29,74 грн
409,22 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Парамонова, 6
Всего: упаковка (2)
466,95 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, перек. Сергиенко Василия / Героев 93-й бригады, 68/32
Всего: упаковка (1)
448,22
Экономия: -38,97 грн
409,25 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
Всего: упаковка (2)
443,46
Экономия: -34,20 грн
409,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
434,17
Экономия: -19,77 грн
414,40 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Рубана, 26
Всего: упаковка (1)
403,48 грн
В других городах:
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Новониколаевка, ул. Украинская, 33
Всего: упаковка (2)
457,31
Экономия: -93,31 грн
364,00 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (1)
437,44
Экономия: -34,22 грн
403,22 грн