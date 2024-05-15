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30% УРЕЯ ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХИХ УЧАСТКОВ КОЖИ тм "EUCERIN" 75 мл - Харьков (530883) Лекарственный препарат - Цены

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Харьков (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 42
Всего: упаковка (1)
336,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
Всего: упаковка (7)
424,33 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
Всего: упаковка (4)
436,85
Экономия: -51,64 грн
385,21 грн
Первая аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
Всего: упаковка (3)
412,49 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
Всего: упаковка (2)
412,54 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Молочная, 6
Всего: упаковка (1)
404,08 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
Всего: упаковка (1)
440,77
Экономия: -58,00 грн
382,77 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 23:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
Всего: упаковка (6)
406,75 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67/69
Всего: упаковка (2)
410,71 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, перек. Сумская / Гиршмана, 44/2
Всего: упаковка (6)
378,69 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
Всего: упаковка (1)
416,48 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
Всего: упаковка (1)
441,02
Экономия: -49,54 грн
391,48 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, пл. Свободы, 8
Всего: упаковка (3)
439,34 грн
Аптека оптовых цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 96
Всего: упаковка (2)
405,51 грн
Аптека 9-1-1
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 110
Всего: упаковка (1)
379,09 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, просп. Гагарина, 72
Всего: упаковка (2)
406,89 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 71
Всего: упаковка (1)
400,05
Экономия: -64,70 грн
335,35 грн
Бажаемо здоровья
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Закрыто Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сумская, 69
Всего: упаковка (1)
336,70 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, просп. Науки, 9
Всего: упаковка (1)
415,30 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется через 28 мин
Харьков, ул. Павлова Академика, 44-Б
Всего: упаковка (3)
405,71 грн