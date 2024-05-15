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30% УРЕЯ ИНТЕНСИВНЫЙ УВЛАЖНЯЮЩИЙ КРЕМ ДЛЯ ОЧЕНЬ СУХИХ УЧАСТКОВ КОЖИ тм "EUCERIN" 75 мл - Днепр (Днепропетровск) (530883) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
Доступно в 35 аптеках
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
Всего: упаковка (1)
436,30
Экономия: -68,16 грн
368,14 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Рабочая, 67
Всего: упаковка (1)
432,42
Экономия: -20,32 грн
412,10 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 18:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
Всего: упаковка (1)
357,83
Экономия: -11,93 грн
345,90 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Метростроевская, 19
Всего: упаковка (1)
501,68
Экономия: -74,86 грн
426,82 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 123/2
Всего: упаковка (1)
501,73
Экономия: -96,39 грн
405,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
Всего: упаковка (1)
440,22
Экономия: -70,69 грн
369,53 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Независимости, 21
Всего: упаковка (1)
402,97 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Леси Украинки, 19
Всего: упаковка (2)
438,49
Экономия: -70,64 грн
367,85 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Звездный, 1-А
Всего: упаковка (1)
464,58 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
Всего: упаковка (2)
450,28
Экономия: -64,75 грн
385,53 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
501,24
Экономия: -56,49 грн
444,75 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Науки, 171
Всего: упаковка (1)
446,20
Экономия: -85,30 грн
360,90 грн
Аптека 9-1-1
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, бульв. Европейский, 4
Всего: упаковка (2)
373,89 грн
Подорожник
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, просп. Яворницкого Дмитрия, 46
Всего: упаковка (1)
430,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, ул. Центральная, 2/4
Всего: упаковка (1)
446,15
Экономия: -94,29 грн
351,86 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
Всего: упаковка (1)
501,77
Экономия: -96,43 грн
405,34 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:30
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (1)
440,85
Экономия: -88,99 грн
351,86 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
Всего: упаковка (2)
406,68 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Днепр, ул. Королевы Елизаветы Второй, 1
Всего: упаковка (1)
511,13
Экономия: -105,79 грн
405,34 грн
Не болей
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Открыто Закроется в 20:00
Днепр, просп. Науки, 105
Всего: упаковка (1)
433,08
Экономия: -20,98 грн
412,10 грн