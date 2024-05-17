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Анксиомедин капсулы 300 мг, №20 - Запорожье (544023) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 144 аптеках
Народная аптека
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Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
368,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
424,35
Экономия: -67,35 грн
357,00 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 152
Всего: упаковка (1)
378,59
Экономия: -30,86 грн
347,73 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (2)
339,97 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 156
Всего: упаковка (1)
408,99
Экономия: -61,23 грн
347,76 грн
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Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Соборный, 129
Всего: упаковка (2)
396,00
Экономия: -51,00 грн
345,00 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Украинская, 57
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
368,20 грн
Аптека бам
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 109
Всего: упаковка (1)
380,99
Экономия: -33,23 грн
347,76 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
389,07
Экономия: -21,99 грн
367,08 грн
Мед-сервис
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
361,65 грн
Народная аптека
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Рекордная, 32
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 15:00
368,20 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Патриотическая / Победы, 86/121
Всего: упаковка (1), капсулы (1)
400,84
Экономия: -68,43 грн
332,41 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 87/3
Всего: капсулы (10)
374,00
Экономия: -36,27 грн
337,73 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется в 23:00
Запорожье, ул. Победы, 80
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 14:00
368,20 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (1)
431,19
Экономия: -74,71 грн
356,48 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
387,55
Экономия: -44,03 грн
343,52 грн
Аптека оптовых цен
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, ул. Победы, 119
Всего: упаковка (1)
375,50 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 20 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (1)
425,82
Экономия: -69,34 грн
356,48 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Сталеваров, 68/5
Всего: упаковка (1)
410,43
Экономия: -53,97 грн
356,46 грн
Аптека интернет цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (22)
Наличие на 2024-05-20 - 16:00
368,20 грн