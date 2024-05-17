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АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 500 мг для суставов, №30 - Запорожье (503467) Лекарственный препарат - Цены

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Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
Всего: упаковка (1)
139,94
Экономия: -16,44 грн
123,50 грн
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Патриотическая, 70
Всего: упаковка (1)
137,82
Экономия: -10,29 грн
127,53 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Патриотическая, 68-А
Всего: упаковка (1)
152,06
Экономия: -23,18 грн
128,88 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
146,40
Экономия: -12,17 грн
134,23 грн
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Запорожская, 5
Всего: упаковка (1)
150,96
Экономия: -22,84 грн
128,12 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 58
Всего: упаковка (1)
138,89
Экономия: -16,26 грн
122,63 грн
Аптека шар@
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Металлургов, 14
Всего: упаковка (1)
158,89
Экономия: -15,63 грн
143,26 грн
Аптека шар@
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Маковского Спартака, 5
Всего: упаковка (1)
145,51
Экономия: -20,89 грн
124,62 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 1-Г
Всего: упаковка (1)
164,56
Экономия: -28,37 грн
136,19 грн
Народная аптека
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, перек. Сагайдачного Петра / Ладожская, 9/12
Всего: упаковка (1)
172,00
Экономия: -36,00 грн
136,00 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Ладожская, 13-Б
Всего: упаковка (1)
142,67
Экономия: -11,07 грн
131,60 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Юбилейный, 29-А
Всего: упаковка (1)
135,89
Экономия: -12,95 грн
122,94 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Рустави, 2
Всего: упаковка (1)
135,95
Экономия: -12,89 грн
123,06 грн
В других городах:
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
140,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-3, 10
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
140,40 грн
Аптека низких цен
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ж/м Тополь-2, 28
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
140,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, бульв. Платонова, 3-А
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
140,40 грн
Не болей
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Закрыто Открывается в 08:00
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 12:00
140,40 грн
Аптека копейка
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-22 - 12:00
140,40 грн
Подорожник
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Закрыто Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
Всего: упаковка (9)
Наличие на 2024-05-21 - 19:00
140,40 грн