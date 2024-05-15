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АКУЛИЙ ХРЯЩ капсулы 1 г, №100 - Днепр (Днепропетровск) (484693) Лекарственный препарат - Цены

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Днепр (Днепропетровск) (адрес не указан)
К сожалению, препарат в аптеках города Днепр (Днепропетровск) не найдено
В других городах:
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 20:00
Кременчуг, просп. Леси Украинки, 57
Всего: упаковка (1)
537,61
Экономия: -58,64 грн
478,97 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, шоссе Харьковское, 152-А
Всего: упаковка (1)
584,43
Экономия: -104,28 грн
480,15 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 50
Всего: упаковка (1)
568,76
Экономия: -59,29 грн
509,47 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, ул. Лифаря Сержа, 13
Всего: упаковка (2)
583,83
Экономия: -103,68 грн
480,15 грн
Аптека копейка
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, бульв. Чоколовский, 1
Всего: капсулы (70)
559,15
Экономия: -66,12 грн
493,03 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 21:00
Киев, просп. Европейского Союза, 41-А
Всего: упаковка (1)
535,32
Экономия: -45,15 грн
490,17 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Могилев-Подольский, ул. Ставиская, 51
Всего: упаковка (3)
535,16
Экономия: -51,61 грн
483,55 грн
Аптека низких цен
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Открыто Закроется в 20:00
Тернополь, ул. Русская, 20
Всего: капсулы (80)
577,42
Экономия: -50,38 грн
527,04 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, ул. Полтавская, 91
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, пл. Базарная, -
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, ул. Соборная, 57
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, ул. Полтавская, 62-А
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Красноград, м-н 3-й, 13
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Аптека
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Открыто Закроется в 21:00
Красноград, м-н 3-й, 31-А
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 20:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
Всего: упаковка (1)
525,00 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 16:00
Новая Водолага, ул. Кооперативная, 2
Всего: упаковка (1)
516,00 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 14:00
Харьков, просп. Байрона, 9
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Класна аптека
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Открыто Закроется в 17:00
Харьков, ул. Дудинской, 1-А
Всего: упаковка (1)
502,50 грн
Астарта
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Открыто Закроется в 19:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 147
Всего: упаковка (1)
511,50 грн
Семейная аптека
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Открыто Закроется в 14:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 152/1
Всего: упаковка (1)
502,50 грн