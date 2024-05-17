Все аптеки Украины
Косметические средстваСредства по уходу за кожей лицаСредства по уходу за проблемной кожейАКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ тм VICHYЦены в аптеках

АКВАЛИЯ ТЕРМАЛЬ НАСЫЩЕННЫЙ КРЕМ ДЛЯ ГЛУБОКОГО УВЛАЖНЕНИЯ КОЖИ ЛИЦА ДЛЯ СУХОЙ И ОЧЕНЬ СУХОЙ ОБЕЗВОЖЕННОЙ КОЖИ тм VICHY 50 мл - Запорожье (539859) Лекарственный препарат - Цены

  • О препарате
  • Цены
  • Карта
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 66 аптеках
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, пл. Профсоюзов, 3
Всего: упаковка (1)
948,86
Экономия: -137,12 грн
811,74 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, ул. Гагарина, 4
Всего: упаковка (1)
765,62 грн
Мед-сервис
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Соборный, 144
Всего: упаковка (1)
805,62 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 149
Всего: упаковка (2)
823,87
Экономия: -74,38 грн
749,49 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 147
Всего: упаковка (2)
987,15
Экономия: -172,05 грн
815,10 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
Всего: упаковка (1)
937,39
Экономия: -162,75 грн
774,64 грн
Аптека шар@
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Школьная, 13
Всего: упаковка (1)
957,44
Экономия: -168,67 грн
788,77 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Сталеваров, 9-А
Всего: упаковка (1)
960,32
Экономия: -185,68 грн
774,64 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, перек. Школьная / Запорожская, 30/6
Всего: упаковка (1)
942,45
Экономия: -153,68 грн
788,77 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:30
Запорожье, просп. Моторостроителей, 64
Всего: упаковка (1)
817,06
Экономия: -73,21 грн
743,85 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Соборный / Крепостная, 81/49
Всего: упаковка (1)
937,57
Экономия: -125,83 грн
811,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, просп. Моторостроителей, 56-А
Всего: упаковка (1)
960,32
Экономия: -199,76 грн
760,56 грн
Аптека копейка
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
Всего: упаковка (1)
820,24
Экономия: -36,90 грн
783,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, перек. Глазунова / Павлокичкасская, 11/16
Всего: упаковка (2)
947,23
Экономия: -163,89 грн
783,34 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Чаривная, 121
Всего: упаковка (1)
955,72
Экономия: -97,96 грн
857,76 грн
Аптека шар@
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 32
Всего: упаковка (1)
963,57
Экономия: -164,26 грн
799,31 грн
Аптека копейка
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, просп. Соборный, 51-Д
Всего: упаковка (1)
946,33
Экономия: -134,59 грн
811,74 грн
Аптека низких цен
Подробнее
Закрыто Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Соборный, 51
Всего: упаковка (1)
943,62
Экономия: -131,88 грн
811,74 грн
Мед-сервис
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Запорожская, 1-Б
Всего: упаковка (1)
842,18 грн
Аптека оптовых цен
Подробнее
Открыто Закроется через 21 мин
Запорожье, ул. Сталеваров, 27
Всего: упаковка (1)
844,13 грн